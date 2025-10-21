Киир

Киир

  2. Сонуннар
  3. Сонуннар
  4. Сымнаҕас олбохтоох уу суудуналарыгар бырайыас хас буолла?

Кыым.ру телеграм-ханаалыгар ыҥырабыт

Бүгүн, алтынньы 21 күнүгэр Дьокуускай – Аллараа Бэстээх хайысханан “Московский – 11” теплоход бүтэһик үлэтин күнэ. Дьону таһарга сымнаҕас олбохтоох суудуналар сырыылара саҕаланна. 

Санатан эттэххэ, алтынньы 16 күнүттэн Дьокуускай уонна Аллараа Бэстээх икки ардыгар дьону таһарга сымнаҕас олбохтоох суудуналар сылдьаллар. Маршруттара: “Намыв” ыстаансыйа (Дьокуускай куорат 204 түөлбэтэ) – Мэҥэ Хаҥалас улууһун Аллараа Бэстээҕэ.

Алтынньы 20 күнүнээҕи туругунан 20 Хивус үлэлиир. Таһааччылар иһитиннэрэллэринэн, биир киһиэхэ бырайыас сыаната -- 2500 солкуобай. Муус халҕаһалара элбиир түгэнигэр, сыана кылгас болдьоххо үрдүөн сөп. Ол төрүөтэ -- оттук ороскуота улаатара уонна эбии аэроботтары туһаналлара.

Алдан уонна Бүлүү өрүстэригэр сымнаҕас олбохтоох уу суудуналара уонна аэроботтар күнүскү кэмҥэ сылдьаллар. Бырайыас сыаната биир киһиэхэ Бүлүүгэ – 1000 солкуобай, Алдаҥҥа – 2500 солкуобай.

Сонун төрдө: https://web.telegram.org/k/#@mintrans_sakha
 Хаартыска: ЯСИА, Саргын Скрябин

Санааҕын суруй

Эдерсаас
Кыым подписка

Бүтэһик сонуннар