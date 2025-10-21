Бүгүн, алтынньы 21 күнүгэр Дьокуускай – Аллараа Бэстээх хайысханан “Московский – 11” теплоход бүтэһик үлэтин күнэ. Дьону таһарга сымнаҕас олбохтоох суудуналар сырыылара саҕаланна.
Санатан эттэххэ, алтынньы 16 күнүттэн Дьокуускай уонна Аллараа Бэстээх икки ардыгар дьону таһарга сымнаҕас олбохтоох суудуналар сылдьаллар. Маршруттара: “Намыв” ыстаансыйа (Дьокуускай куорат 204 түөлбэтэ) – Мэҥэ Хаҥалас улууһун Аллараа Бэстээҕэ.
Алтынньы 20 күнүнээҕи туругунан 20 Хивус үлэлиир. Таһааччылар иһитиннэрэллэринэн, биир киһиэхэ бырайыас сыаната -- 2500 солкуобай. Муус халҕаһалара элбиир түгэнигэр, сыана кылгас болдьоххо үрдүөн сөп. Ол төрүөтэ -- оттук ороскуота улаатара уонна эбии аэроботтары туһаналлара.
Алдан уонна Бүлүү өрүстэригэр сымнаҕас олбохтоох уу суудуналара уонна аэроботтар күнүскү кэмҥэ сылдьаллар. Бырайыас сыаната биир киһиэхэ Бүлүүгэ – 1000 солкуобай, Алдаҥҥа – 2500 солкуобай.