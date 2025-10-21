Амма улууһугар күҥҥэ 200 киһини көрөр кыахтаах саҥа поликлиника тутуута салҕанар. Улуус 17 тыһыынчаттан тахса олохтооҕо саҥа балыыһаҕа эмтэнэр, доруобуйатын бөҕөргөтөр, чэбдигирэр кыахтаныа.
Бүгүҥҥү күҥҥэ тутуу бэлэмэ номнуо 75% буолбут. Таас истиэнэлэр дьэндэйэн, иһинээҕи үлэ, ититэр ситимҥэ холбонуу ыытылла турар. Былаан быһыытынан, саҥа поликлиника ирдэнэр аныгы мэдиссиинэ малынан-салынан эрэ буолбакка, миэбэлинэн, пациеннар кэтэһэр зоналарыгар тустаах малынан, ийэ уонна оҕо хоһунан хааччыллыа.
Санатан эттэххэ, доруобуйа харыстабылын маҥнайгы сүһүөҕүн саҥардыы бырагыраамата дойдубут бэрэсидьиэнэ Владимир Путин көҕүлээһининэн ыытыллар. Амма поликлиникатын сэргэ, улахан эбийиэктэр Майаҕа, Сангарга, эмтиир куорпустар Бүлүү куоратыгар, Намҥа, Ньурбаҕа, Андреевскайга уонна учаастактааҕы балыыһа Аллараа Бэстээххэ тутуллар.
Доруобуйа харыстабылын миниистирэ Лена Афанасьева бырайыак суолтатын бэлиэтиир: “Аммаҕа саҥа поликлиника тутуллуута – бу саҥа дьиэни тутуу эрэ буолбатах, бу бүтүн улуус нэһилиэнньэтин доруобуйата тупсарыгар, этэҥҥэ буолуутугар улахан хардыы. Биһиги Саха Сирин хас биирдии олохтооҕор мэдиссиинэ хаачыстыбата тиийимтиэ уонна хаачыстыбалаах буоларыгар кыһаллабыт”, -- диэтэ.
