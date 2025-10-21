Аартыкатааҕы эпос уонна ускуустуба киинин тутуу бырайыагар эбии уларыйыылар киирэллэр. Ол иһигэр, аһаҕас халлаан анныгар араас тэрээһиннэри уонна бэстибээллэри ыытарга аналлаах өссө биир сыана баар буолуо диэн “ВИС” группа иһитиннэрэр.
“Биһиги иннибитигэр кэнсиэрдиир уонна тыйаатыр саалалардаах култуура эбийиэгин тутуу эрэ буолбакка, дойдубутугар уонна аан дойдуга Саха сирин култууратын уратыларын уонна кини тыынын арыйар бэлиэ сири чочуйан оҥоруу буолар. Уопсастыбаннас этиилэригэр олоҕуран киирэр уларытыылар бу сыалы ситиһэргэ көмө буолуохтара”, -- диэн “ВИС” группа дириэктэрдэрин Сэбиэтин бэрэссэдээтэлэ Сергей Ромашов этэр.
Сэттэ этээстээх уораҕай уопсай иэнэ 33 тыһыынча кыбадыраатынай миэтэрэттэн тахса. Бүгүҥҥү күҥҥэ тутуу 85% бэлэм.
Сонун төрдө: ЯСИА
Хаартыска: “ВИС” группа.