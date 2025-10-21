Сэтинньи ыйдааҕы биэнсийэ ый саҕаланыыта буолбакка, сэтинньи 1 күнүгэр тиэрдиллиэ. Төлөбүр кыраапыга Норуоттар сомоҕолоһууларын күнэ бырааһынньык күнэ буоларынан халбарыйда.
Судаарыстыбаннай Дуума дьокутаата Алексей Говырин быһаарбытынан, сэтинньи 2, 3, 4 күннэрэ сынньалаҥ күннэринэн биллэриллибиттэринэн, Арассыыйа социальнай пуондата харчыны тиэрдии кыраапыгын сыҕарытан биэрэр, дьон харчытын хойутааһына суох ыларыгар туһуланар миэрэ.
“Өскөтүн биэнсийэ кэлэр болдьоҕо бырааһынньык эбэтэр сынньалаҥ күннэргэ түбэһэр буоллаҕына, харчы уһун өрөбүллэр иннинээҕи бүтэһик үлэ күнүгэр тиксэриллэр. Ол эбэтэр, быйыл ый саҕаланыыта түһүөхтээх харчы сэтиньи 1 күнүгэр тиксэриллиэ”, -- диэн эттэ.
Дьокутаат быһаарбытынан, маннык бэрээдэк биэнсийэни баан нөҥүө эрэ ылааччыларга буолбакка, дьиэлэригэр эбэтэр пуочтанан ылааччыларга эмиэ үлэлиир.
