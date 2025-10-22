Киир

  4. Түөкүттэргэ 39 мөлүйүөнтэн тахса харчыны куттулар

Ааспыт нэдиэлэҕэ өрөспүүбүлүкэбит биэс олохтооҕо түөкүттэртэн эмсэҕэлээбиттэр. Кинилэр уордарбыт харчыларын уопсай суумата 39 мөлүйүөн 708 тыһыынча солкуобайтан тахса.

"Энергосбыт" үлэһитэбин дэммит түөкүн төлөпүөҥҥэ эрийиилэриттэн уонна иһитиннэриилэриттэн атыы-эргиэн бэрэстэбиитэлэ 12,6 мөл. солкуобайга албыннаппыт.

Сахабыт сирин үс олохтооҕо “инвестицияларга” байыахпыт дуу диэн 25,8 мөл.солкуобай хоромньуламмыттар, ол иһигэр биир урбаанньыт 20 мөл. солкуобай ороскуоттаммыт.

“Интэриниэт” ситиминэн табаары атыылаһар-атыылыыр көрүҥ быһыытынан эмиэ албыннаппыттар  (1 181 700 солкуобай).

Саха Өрөспүүбүлүкэтин борокуратуурата түөкүттэртэн сэрэхтээх буоларга, албастарыгар киирэн биэрбэккитигэр ыҥырар.

Сонун төрдө: Саха өрөспүүбүлүкэтин борокуратууратын тэлэгэрээм-ханаала

