Алтынньы 21 күнүгэр Дьокуускай куоракка “АрктикВкус” сыах аһылынна. Бырайыак Аартыканы сайыннарыы стратегическай уурааҕыгар олоҕуран, Аартыкатааҕы атыы-логистика хампаанньатынан олоххо киирдэ.
“Бу олохтоох оҥорон таһаарыыны сайыннарыыга уонна бэйэбит пиэрмэрдэрбитин, асчыттарбытын өйүүргэ бэлиэ хардыы”, - диэн Ил Дархан Айсен Николаев тэлэгэрээм-ханаалыгар суруйар.
Саҥа сыахха Сахабыт сиригэр үүннэриллибит оҕуруот аһыттан, халыҥ тайҕаларыгар үргэниллибит отонтон, бэйэбит ииппит сүөһүлэрбит этиттэн араас кэнсиэрбэлэри астыахтара. Туһаныллар бородууксуйа – Аартыка улуустарын пиэрмэрдэриттэн уонна отонньуттарыттан хомуллар. Саҥа сыах аныгы малынан-салынан хааччыллыллыбыт, сыл устата сүүстүү тыһыынча бааҥка бэлэм бородууксуйаны оҥорор кыахтаах.
Сонун төрдө: @aisen_nikolaev