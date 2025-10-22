Киир

  4. Дьокуускайга “АрктикВкус” сыах аһылынна

Алтынньы 21 күнүгэр Дьокуускай куоракка “АрктикВкус” сыах аһылынна. Бырайыак Аартыканы сайыннарыы стратегическай уурааҕыгар олоҕуран, Аартыкатааҕы атыы-логистика хампаанньатынан олоххо киирдэ.

“Бу олохтоох оҥорон таһаарыыны сайыннарыыга уонна бэйэбит пиэрмэрдэрбитин, асчыттарбытын өйүүргэ бэлиэ хардыы”,  - диэн Ил Дархан Айсен Николаев тэлэгэрээм-ханаалыгар суруйар.

Саҥа сыахха Сахабыт сиригэр үүннэриллибит оҕуруот аһыттан, халыҥ тайҕаларыгар үргэниллибит отонтон, бэйэбит ииппит сүөһүлэрбит этиттэн араас кэнсиэрбэлэри астыахтара. Туһаныллар бородууксуйа – Аартыка улуустарын пиэрмэрдэриттэн уонна отонньуттарыттан хомуллар. Саҥа сыах аныгы малынан-салынан хааччыллыллыбыт, сыл устата сүүстүү тыһыынча бааҥка бэлэм бородууксуйаны оҥорор кыахтаах.

Сонун төрдө: @aisen_nikolaev

