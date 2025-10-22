Киир

  4. Эчэйиини эмтиир саҥа пуун арылынна

Дьокуускайга улахан дьоҥҥо анаммыт эчэйиини эмтиир иккис пуун арылынна. Оҥоһуллар өҥө мэдиссиинэ полиһынан босхо бэриллэр диэн доруобуйа министиэристибэтин пресс-сулууспата суруйар.

Пуун эрэнгиэн аппараатынан, УЗИ-нан, аныгы тиэхиньикэнэн хааччыллыбыт. Уопуттаах травмотолог, ортопед быраастар, рентгенологтар, мэдиссиинэ сиэстэрэлэрэ үлэлииллэр.

Бэлиэтииллэринэн, саҥа киин доруобуйа харыстабылын министиэристибэтин уонна “Добромед” ХЭТ кыахтарынан судаарыстыба – чааһынай партнерство быһыытанан үлэлэрин түмүгэр арылынна.

Пуун аадырыһа: Михаила Николаев проспега, 6/1А дьиэ («Прометей» ЖК утары).

Үлэ кэмэ сарсыарда 8:00 чаастан киэһэ 20:00 чааска диэри.

Сонун төрдө уонна хаартыска: Доруобуйа харыстабылын пресс-сулууспата

