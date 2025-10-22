Хотугулуу-Илиҥҥи федеральнай үнүбэрситиэккэ оҕунан ытыыга иккис аһаҕас өрөспүүбүлүкэтээҕи турнир ыытылынна. Сахабыт сирин араас муннугуттан уонна кулууптарыттан 217 охчут күрэс бэрдин көрдөрдүлэр, бастыҥ буолар иһин кииристилэр. Күрэхтэһии уратыта – хас биирдии кыттааччы сахалыы таҥнан, симэнэн кэлбитэ буолла!
Кыттааччылар маастарыстыбаларын, уопуттарын таһымынан А уонна Б категорияларга араҕыстылар. Күрэхтэһиигэ үрдүк уонна орто идэлээх үөрэх устудьуоннара кииристилэр.
Тыҥаааһыннаах киирсии түмүгэр ХИФУ устудьуона Лидия Тарасова чөмпүйүөн үрдүк аатын сүктэ.
Турнир түмүгүнэн Саха сирин успуорка маастарын нуорматын Дьокуускай куорат “Хотой” успуорт кулуубун иитиллээчитэ Долаана Хусаева толордо.
