Интеллектуальнай бас билиигэ федеральнай сулууспа (Роспатент) Саха сириттэн саҥа географическай указаниены (ГУ)— «Саха унтуутун» (ГУ 390) киллэрдэ. Бусаха маастардарын тымныыттан харыстыыр уонна ураннык оҥорор ураты ньымаларын уонна сатабылларын дьиҥ таһымҥа бигэргэтэр.
Ити курдук Саха Өрөспүүбүлүкэтэ (Саха Сирэ) эрэгийиэн имиджин утумнаахтык үрдэтэр. Ол курдук, Роспатеҥҥа инники «Саха быһаҕа» уонна «Саха хомуһа», ону таһынан аатырбыт «Саха бриллианнара» бреннэр киирбитттэрэ. Аны итилэргэ «Саха унтуута» бренд — хотугу норуот тыын суолталаах таҥаһа, уратытын бэлиэтэ эбиллэн биэрдэ.
Хаартыска: Роспатент саайтыттан