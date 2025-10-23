Алтынньы 22 күнүгэр Судаарыстыбаннай Дуумаҕа 2026-2028 сс. федеральнай бүддьүөт туһунан сокуон барылын маҥнайгы ааҕыыга ылыннылар.
Биэнсийэ орто кээмэйэ 2026 сыл бүтүүтэ 27 117 солкуобайга тэҥнэһиэ, олоруу алын кээмэйэ 1200 солкуобайынан үрдээн 18 939 солкуобайга тэҥнэһиэ, хамнас алын кээмэйэ – 27093 солкуобай.
Бу көрдөрүүлэргэ олоҕуран босуобуйалар, социальнай төлөбүрдэр суумалара үрдүө. Ийэ хапытаалын, бэтэрээннэргэ уонна инбэлииттэргэ төлөбүрдэр инфляцияны учуоттаан 6,8 бырыһыан индексациялыахтара. Үлэлээбэт уонна үлэлиир биэнсийэлээхтэргэ тохсунньу 1 күнүттэн страховой биэнсийэ чааһын 7,6 бырыһыан үрдэтиэхтэрэ.
Итиннэ гынан, ийэ хапытаала 2026 сылга бастакы оҕоҕо 737 тыһыынчаҕа тэҥнэһиэ, иккискэ (бастакы оҕоҕо харчытын ыла иликтэргэ) – 974 тыһыынча солкуобай.
