Бүгүн Дьокуускай куорат Хомсомуол болуоссатыгар үтүө үгэскэ кубулуйбут “Саха сирин балыга” быыстапка-дьаармарка XV төгүлүн саҕаланыа.
Тыа хаһаайыстыбатын министиэристибэтэ иһитиннэрэринэн, тэрээһиҥҥэ 11 балык бултуур хаһаайыстыба уонна балыгы астыыр тэрилтэ бородууксуйатын батарыа. Алтынньы 26 күнүгэр диэри куорат олохтоохторо Булуҥ, Усуйаана, Аллараа Халыма, Үөһээ Халыма улуустарыгар бултаммыт, Дьокуускай куоракка астаммыт минньигэс балык арааһын атыылаһан остуолларыгар күндү ас гынан ууруохтара.
Кыһыҥҥы хаһаастарын атыылаһа кэлэр хаһаайкаларга үөрүүлээх сонун! Бу күн ыыһаммыт, тууһаммыт, тоҥоруллубут балык арааһын сэргэ, олохтоох тыа хаһаайыстыбатын оҥорон таһаарааччыларыттан сибиэһэй эт астары атыылаһыахха сөп буолуо.
Бүгүн күнүс 12 чаастан XV быыстапка-дьаармарка үөрүүлээх быһыыга-майгыга арыллыыта ыытыллыа. Кыттааччыларга уонна дьаармарка ыалдьыттарыгар сэргэх тэрээһин буолара күүтүллэр. “Гулун” хоту үҥкүү ансаамбыла, СӨ хоту аҕыйах ахсааннаах норуоттарын судаарыстыбаннай тыйаатырын артыыстара эҕэрдэ нүөмэрдэри бэлэхтиэхтэрэ. Бастыҥ балык бултуур хаһаайыстыбалары араас наҕараадаларынан бэлиэтиэхтэрэ, “Индигирка” салааты астааһыҥҥа маастар-кылаас ыытыллыа.
Дьаармарка-быыстапка үс күн устата сарсыарда 10 чаастан киэһэ 18 чааска диэри үлэлиэ.
Сонун төрдө: https://www.sakha.gov.ru/news/14208\