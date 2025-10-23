Мииринэй куоракка массыынаны уорууга холуобунай дьыала бириигэбэрэ таҕыста. Биир сууттанааччы кытаанах эрэһиимнээх холуонньаҕа 2 сыл 6 ый көҥүлэ быһылынна.
Суукка быһаарыллыбытынан, үс эр киһи арыгы иһэн баран, сөп буолбакка, өссө итирдэр утах атыылаһарга быһаарыммыттар. Кинилэр үлэ баазатыттан «Toyota Land Cruiser» массыынаны уоран айаннаабыттар. Тимир көлө биир киһилэрин салайааччытын бас билиитэ эбит. Маны тэҥэ, уруулга олорооччу бу иннинэ арыгылаан тутулла сылдьыбыт. Онон РФ ХК 264.1 ыстатыйатынан буруйу оҥорбут.
Уоруллубут массыынаны “Анабар” суол 115-с килэмиэтиригэр полиция үлэһиттэрэ тохтоппуттар.
Судаарыстыбаннай буруйдааччы санаатын истэн, суут биир сууттанааччыны, инники сууттана сылдьыбыта сотулла илигинэн, кытаанах эрэһиимнээх холуонньаҕа 2 сыл 6 ый көҥүлүн быста. Иккис кыттыһыылаах 2 сыл 4 ый күһэлэҥ үлэҕэ бириигэбэрдэннэ. Үһүс буруйданааччыга 250 тыһ. солкуобайдаах ыстараап олохтонно.
Сонун төрдө уонна хаартыска: https://web.telegram.org/k/#@tprocsakha