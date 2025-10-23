Алтынньы 13-24 күннэригэр Бүтүн Арассыыйатааҕы “Өлүүнү ханна атыылыылларын биллэр” диэн наркотигы утары аахсыйа иккис түһүмэҕэ ыытылла турар.
Бу улахан аахсыйа сокуоннайа суох наркотигы эргинии туһунан дьону-сэргэни билиһиннэрэр, суһал иһитиннэриилэри хомуйар.
Алтынньы 23 күнүгэр Дьокуускай куорат киин уулуссаларынан волонтердар иһитиннэрэр илиистэри тарҕаттылар. Куорат олохтоохторо интэриэһиргээтилэр, бэйэлэрин социальнай ситимнэригэр аахсыйа туһунан иһитиннэрии оҥорорго бэлэмнэрин, чугас дьоннорун сэрэтэллэрин туһунан эттилир.
Наркотик тарҕаныыта, сокуоннайа суох эргиирин кытта сибээстээх холуобунай дьайыылар, эргиниилэр уопсастыбаҕа үөскээбит өй-санаа, быһыы-майгы ирдэбиллэрин кэһэллэрин таһынан, дьон санаатын, ис туругун айгыраталлар уонна дойду көмүскэллээх буолуутугар кутталы суоһаталлар.
Наркотик киһи доруобуйатын сүһүрдэрин, куһаҕан содулларын туһунан бары кэриэтэ билэбит. Онон хас биирдии киһи наркотик тарҕанар түбэлтэтин истибит-билбит буоллаҕына, тутатына быраабы көмүскүүр уорганнара тыллыыр тустаах. Хас биирдиибит күүспүтүн түмтэхпитинэ – бу алдьархайдаах адьарайы кытары охсуһууга кыайыылаах буолуохпут.