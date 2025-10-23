Киир

Киир

  4. Төрүт дорҕооннорбут көстөр сиргэ турдулар

Саха төрүт дорҕооннорун бэлиэтиир «ҺӨҔҮҤ» арт-эбийиэги Национальнай бибилэтиэкэ кэнниттэн иннигэр аҕалан туруора сылдьаллар.  Эбийиэги тас көрүҥүн тупсаран саҥардан биэрдилэр.

Санаттахха, дириҥ суолталаах оҥоһууну 2022 сыллаахха бибилэтиэкэ кэннигэр туруорбуттарын бар дьон улаханнык сүөргүлээбитэ. Өрөспүүбүлүкэ болуоссатыгар көһөрөр туһунан этиилэр киирэ сылдьыбыттара.

Национальнай бибилэтиэкэ иһитиннэрбиттинэн, саас эбийиэк аттыгар көҕөрдүү ыытыахтара уонна дьон хаартыскаҕа түһэригэр анаан арыйыахтара.

