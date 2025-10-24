Дьокуускай куорат 17-с кыбаарталын “Спортивнай” түөлбэтигэр элбэх функциялаах успуорт уораҕайа тутулла турар. Манна 5-с нүөмэрдээх оҕо-ыччат успуорт оскуолатын филиала арыллара былааннанар. Тутуу хаамыытын алтынньы 23 күнүгэр куорат аҕа баһылыга Евгений Григорьев билистэ, тэлэгэрээм-ханаалыгар кэпсээтэ.
“Өссө түөрт ый аннараа өттүгэр бу сиргэ 80 кыбартыыралаах, хаарбах туруктаах Якутская 12 уонна 14 дьиэлэр турбуттара. Олорбут кыраасданнар бары көһөрүлүннүлэр. Ким эрэ саҥа кыбартыыранан, ким эрэ төлөбүрүнэн кэмпэнсээссийэ харчытын ылла. Саҥа успуорт эбийиэгэр скалодром, остуол тиэнньиһэ, биирдиилээн киирсии секциялара баар буолуо”, - диэн Евгений Григорьев бэлиэтиир.
Билиҥҥи туругунан дьиэ көндөйө, модульнай хочуолунайа тутуллубут, ититии киирэригэр бэлэмнэнии барар, мала-сала Дьокуускайга сотору тиэрдиллиэ. Бу сыл бүтүөр диэри эбийиэги тутуу түмүктэнэрэ уонна үлэҕэ киллэриитэ былааннанар.
Манна сыһыаран эттэххэ, “Спортивнай” түөлбэҕэ тутулла турар элбэх функциялаах уораҕай киин куораппытыгар төрдүс успуорт оскуолатынан буолуо.
Биэс сыл устата ДЬокуускайга үс саҥа оҕо-ыччат успуорт оскуолата, үс успуорт саалата тутулунна, баар эбийиэктэргэ өрөмүөннэр ыытыллан, успуордунан дьарыктанар оҕолор ахсааннара кэҥээбит. Ол курдук, 4,7 тыһыынчаттан 8 тыһыынча кэриҥэ иитиллээччи баар. Оттон бу уораҕай үлэҕэ киирдэҕинэ, оҕо ахсаана 9 тыһыынча буолуохтаах.
Хаартыска: Дьокуускай куорат дьаһалтатын пресс-сулууспата.