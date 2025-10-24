Дойдубут бэрэсидьиэнэ Владимир Путин 2027 сылы Арассыыйаҕа География сылынан биллэрэр туһунан этии киллэрдэ.
“Биһиги географтарбыт араас уларытыылаах кэрдиис кэмнэргэ судаарыстыбабыт бөҕө туруктаах буоларыгар кылааттарын уонна география билимэ ураты үрдүк суолтатын учуоттаан туран, 2027 сылы география сылынан биллэрэр туһунан этиини бырабыыталыстыбаҕа киллэрэбин”, - диэн нуучча географическай уопсастыбатын сийиэһигэр эттэ.
Боппуруос бэлиитикэ өттүттэн эмиэ улахан суолталааҕын ыйда. Кини бэлиэтээбитинэн, бу сыл бэлиэ түгэнинэн Арассыыйа Федерациятын саҥа каартатын бигэтитии эрэ буолбакка, география түмэлин арыйыы улахан көдьүүстээх буолуо.
Манна сыһыаран эттэххэ, 2027 сылга Арассыыйа биллиилээх учуонайа Петр Семенов Тянь-Шанскай 200 сыллаах үбүлүөйэ, Нуучча географическай уопсастыбатын маҥнайгы бэрэссэдээтэлэ кинээс Константин төрөөбүтэ 200 сыла, Камчатканы арыйыы 330 сыла бэлиэтэниэ.