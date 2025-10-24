Горнай улууһуттан төрүттээх успуорт бэтэрээнэ, хайыһар успуордун сайыннарыыга сүдү кылааттаах, элбэх ыччаты уһуйааччы Степан Степанович Контоев бу күннэргэ Алдаҥҥа айаннаата. Манна кини эһиил ыытыллар Арассыыйа чөмпүйэнээтигэр дьарыктаныа диэн “Горнай түмсүү” пресс-группата иһитиннэрэр.
Кинини кытары бииргэ үөрэппит, эрчийбит иитиллээччитэ Поротов Сандаар (15 саастаах) дьарыктаныа.
"Тыалары, хайаны быыһынан хайыһар сырылыыр, эрчими эрэйэр, санааны көтөҕөр бэртээхэй да эбит - бу Хайыһар көрүҥэ", - диэн санаатын үллэстэр Степан Контоев.
