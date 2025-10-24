Арассыыйа үөрэҕириигэ министиэристибэтэ “Арассыыйаҕа духуобунас, сиэр-майгы култуурата” биридимиэккэ биир кэлим эксээмэн киириэ диэн иһитиннэрии оруна суоҕун суруйда.
Биэдэмэстибэҕэ: “Бу кууруска БКЭ быһыытынан бүтэһик кылааска эксээмэн киирэрэ былааннаммат”, - диэн эттилэр.
Духуобунас уонна сиэр-майгы култууратын уруогун оскуолаларга 2026-2027 үөрэх дьылыттан киллэриэхтэрэ. Үөрэнээччилэргэ үгэс буолбут духуобунас, сиэр-майгы сыаннастарыгар олоҕурбут олоххо көрүүнү иҥэриэхтэрэ, кэпсиэхтэрэ, үөрэтиэхтэрэ.
Сонун төрдө уонна хаартыска: РИА Новости