  4. Биир кэлим эксээмэҥҥэ саҥа биридимиэт киириэ дуо?

Арассыыйа үөрэҕириигэ министиэристибэтэ “Арассыыйаҕа духуобунас, сиэр-майгы култуурата” биридимиэккэ биир кэлим эксээмэн киириэ  диэн иһитиннэрии оруна суоҕун суруйда.

Биэдэмэстибэҕэ: “Бу кууруска БКЭ быһыытынан бүтэһик кылааска эксээмэн киирэрэ былааннаммат”,  - диэн эттилэр.

Духуобунас уонна сиэр-майгы култууратын уруогун оскуолаларга 2026-2027 үөрэх дьылыттан киллэриэхтэрэ. Үөрэнээччилэргэ үгэс буолбут духуобунас, сиэр-майгы сыаннастарыгар олоҕурбут олоххо көрүүнү иҥэриэхтэрэ, кэпсиэхтэрэ, үөрэтиэхтэрэ.

