Алтынньы 21 күнүттэн Хаҥалас улууһун дьаһалтата Дьокуускайга диэри оптуобуһунан айаны олохтоото. Олохтоох “Атлант Авто” ХЭТ кылгас болдьохтоох 210 №-дээх маршруту сырытыннарарын туһунан улуус дьаһалтатын пресс-сулууспата иһитиннэрэр.
Быһаарыы улуус баһылыга Сергей Гребнев тырааныспар миниистирэ Владимир Сивцевы кытта көрсүһүүлэрин кэнниттэн ылылынна. Санатан кэпсээтэххэ, “ЯПАК” МУП 201 №-дээх эриэйсэлэрэ үбүлээһин суоҕуттан “Мохсоҕоллоох – Покровскай – Дьокуускай” хайысханан сылдьан бүппүттэрэ.
“Буолбут балаһыанньаҕа биһиги сүрүн сорукпут – улуус олохтоохторун тохтоло суох тырааныспарынан хааччыйыы. “Атлант Авто” ХЭТ тэрилтэҕэ бииргэ үлэлииргэ бэлэмнэригэр уонна суһал быһаарыы ылыммыттарыгар махтанабын”, - диэн Сергей Гребнев эттэ.
“Атлант Авто” генеральнай дириэктэрэ Туйаара Захарова айанньыттары куттала суохтук уонна табыгастаахтык айанныылларыгар бары күүһү ууруохпут диэн эрэннэрэр. Маннык хайысханан үлэ 2025 сыл бэс ыйыттан барар.
Кылгас болдьохтоох кыраапык 2025 сыл бүтүөр диэри олохтонно.
Покровскайтан Дьокуускайга диэри айан сыаната – 300 солкуобай.
Хаартыска: Мария Васильева, ЯСИА.