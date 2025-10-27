Алтынньы 25 күнүгэр Горнай улууһун И.Е. Варламов аатынан Мытаах сынньалаҥ киинигэр биир дойдулаахтара, СӨ норуодунай артыыһа, "Гражданскай килбиэн" бэлиэ хаһаайката Мария Ивановна Варламова 95 үбүлүөйдээх сылыгар аналлаах “Тыйаатырым – саргылаах сарыалым” ахтыы киэһэтэ буолан ааста.
Кыттыыны П.А.Ойуунускай аатынан Саха Академическай тыйаатырын артыыстара, Бэрдьигэстээхтээҕи оҕо ускуустубатын оскуолатын «Дебют» тыйаатыр устуудьуйатын иитиллээччилэрэ, "Дьиикимдэ дьээбэлэрэ" көр-күлүү мини-норуодунай тыйаатыр ыллылар.
Үөрүүлээх күҥҥэ Мария Ивановна кыыһа Александра Васильевна Варламова, балта Людмила Лукинична Нестерева, тыйаатырга бииргэ үлэлээбит кэллиэгэлэрэ: СӨ норуодунай артыыһа Зоя Петровна Багынанова, СӨ үтүөлээх артыыһа Маргарита Михайловна Борисова, СӨ үтүөлээх артыыһа Михаил Михайлович Апросимов, СӨ норуодунай артыыһа Анатолий Павлович Николаев, улуус баһылыгын солбуйааччы Сардана Степановна Стручкова, Бэрдьигэстээҕи норуодунай тыйаатыр Елизавета Иевна Мартынова кэлэн ыалдьыттаан, ахтан- санаан бардылар.
Тэрээһини Горнайдааҕы култуура уонна духуобунай сайдыы салайааччыта Вероника Николаевна Быганова ыытта.
Мария Ивановна олоҕун, айар үлэтин кэпсиир слайда, кинигэ быыстапката тэрилиннэ. Тэрээһин сүрдээх интэриэһинэйдик, эмиэ да долгутуулаахтын буолан ааста. Кэлбит дьон астынан, дуоһуйа сынньанан тарҕастылар.
Сонун төрдө уонна хаартыска: Мытаах нэһилиэгин бибилэтиэкэтин тэлэгэрээм-ханаала.