Куорат аҕа баһылыга Евгений Григорьев бу субуотаҕа үтүө үгэскэ кубулуйбут муус ылыытын тэрээһинигэр кытынна. Аһымал аахсыйаны куорат аҕаларын сэбиэтин кытары тэрийбиттэрин туһунан кини тэлэгэрээм-ханаалыгар иһитиннэрдэ.
Бэлэмнэммит муус анал байыаннай дьайыы кыттыылаахтарын дьиэ кэргэннэригэр тиэрдиллиэ.
“Биһиги көмүскээччилэрбит байыаннай иэстэрин толорор кэмнэригэр дьиэ кэргэннэригэр, оҕолоругар көмө, өйөбүл баар буоларыгар эрэллээх буолуохтаахтаах”, - диэн Евгений Григорьев суруйар.
Муус бэлэмнээһин түмүктэммитин кэннэ, анал байыаннай дьайыы кыттыылаахтарын дьиэ кэргэттэригэр куорат араас муннугар тиэрдиллиэ.
Сонун төрдө уонна хаартыскалар: Евгений Григорьев тэлэгэрээм-ханаалыттан.