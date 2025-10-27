Киир

  4. Анал байыаннай дьайыы кыттыылаахтарын дьиэ кэргэттэригэр муус бэлэмнэнэр

 Куорат аҕа баһылыга Евгений Григорьев бу субуотаҕа үтүө үгэскэ кубулуйбут муус ылыытын тэрээһинигэр кытынна. Аһымал аахсыйаны куорат аҕаларын сэбиэтин кытары тэрийбиттэрин туһунан кини тэлэгэрээм-ханаалыгар иһитиннэрдэ.

Бэлэмнэммит муус анал байыаннай дьайыы кыттыылаахтарын дьиэ кэргэннэригэр тиэрдиллиэ.

Биһиги көмүскээччилэрбит байыаннай иэстэрин толорор кэмнэригэр дьиэ кэргэннэригэр, оҕолоругар көмө, өйөбүл баар буоларыгар эрэллээх буолуохтаахтаах”,  - диэн Евгений Григорьев суруйар.

 Муус бэлэмнээһин түмүктэммитин кэннэ, анал байыаннай дьайыы кыттыылаахтарын дьиэ кэргэттэригэр куорат араас муннугар тиэрдиллиэ.

