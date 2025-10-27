Киир

Лаптевтар муораларын кытылыгар турар Тиксии бөһүөлэгэр бэһэҕээ күүстээх силлиэ түстэ. Кутталлаах быһыыны-майгыны сэрэтии эрэгийиэнээҕи систиэмэтин дааннайдарынан, тыал күүһэ сөкүүндэҕэ 32 миэтэрэҕэ тиийбит.

Маны сэргэ, күүстээх хаар түһэр , буурҕа ытыйа турар. Онон суолларынан сылдьыы кэккэ уустуктардаах. Олохтоохтор Аартыка тыйыс усулуобуйатыгар үөрүйэх буоланнар холкулар, күннээҕи олохторунан олороллор, бэйэ-бэйэлэригэр көмө буолаллар.

Хомунаалынай сулууспалар күүһүрдүллүбүт эрэһииминэн үлэлииллэр, уот-күөс лииньийэлэрин, суоллары хонтуруоллууллар.

Күнү-дьылы кэтээн көрөөччүлэр бу күннэргэ күүстээх тыал уонна хаар түһэрин этэллэр. Олохтоохторго сэрэхтээх буолалларыгар ыҥыраллар.  

