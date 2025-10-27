Мэҥэ Хаҥалас улууһун түөрт бастыҥ эдэр салайааччыта Арассыыйа таһымнаах “Муниципальнай хамаандалар оскуолалара” үөрэтэр бырагыраамаҕа кыттыыны ыла сылдьар.
Дойдубут бэрэсидьиэнэ Владимир Путин көҕүлээһининэн саҕаламмыт олохтоох таһымҥа салайыы ымпыгын-чымпыгын баһылыыр үөрэтии куурустарыгар дойду 17 хамаандата кыттар.
Хамаанда састаабыгар Екатерина Павлова, Ирина Плотникова, Дмитрий Аргунов уонна Дмитрий Игнатьев киирбиттэр. Атын хамаандалары кытары билиилэрин атастаһын, уопуттарын үллэстэн, улууска олох хаачыстыбата тупсарыгар күүстэрин ууруохтара.
“Күндү дьонум-сэргэм! Улууспут олохтоохторун, инники сайдыыбыт туһугар саҥа суоллары, быһаарыылары тобуларга эбии үөрэхпитин саҕалаатыбыт!”, - диэн улуус баһылыга Дмитрий Тихонов тэлэгэрээм-ханаалыгар суруйар.
