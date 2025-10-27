СӨ судаарыстыбаннай бүддьүөтэ социальнай хайысхатын үс сылга илдьэ хаалар. Ол туһунан «Саха» НКИХ «Актуальное интервью» биэриитигэр үп миниистирин э.т. Иван Алексеев иһитиннэрдэ. Кини Саха сирин бүддьүөтэ 2026 сылга уонна былааннаммыт 2027-2028 сс. федеральнай бүддьүөт бырайыагын көрүү түмүктэннэҕинэ, ону сэргэ дотация кээмэйэ быһаарылыннаҕына, чопчуланыахтааҕын эттэ.
Иван Алексеев 317 млрд солкуобайтан 130 млрд солкуобай социальнай эйгэҕэ барыахтааҕын ыйда. «Доруобуйа харыстабылыгар, үөрэххэ, социальнай көмүскэлгэ, култуураҕа уонна успуорка көрүллэр үп кээмэйэ федеральнай бүддьүөттэн бэриллэр үп суотугар улаатан биэриэ», – диэн кини бэлиэтээтэ. Маны таһынан, өрөспүүбүлүкэ бүддьүөт үлэһиттэрин хамнаһын үрдэтиини эмиэ учуоттуур. Ол курдук, кэлэр сыл тохсунньу 1 күнүттэн хамнас кээмэйэ 20,7 % үрдүөҕэ.
Сонун төрдө: СӨ Бырабыыталыстыбатын уонна Ил Дарханын пресс-сулууспата
Хаартыска: Василий Кононов