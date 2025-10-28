Дьокуускай куорат борокуратууратын хонтуруолугар түөкүннээһин түмүгэр 12,6 мөл. солкуобай хоромньулаах дьыала турар.
Борокуратуура Дьокуускай куорат “Якутское” силиэстийэлиир управлениета холуобунай кодекс 4 чааһын 159 ыст. көбүтүллүбүт холуобунай дьыалатын сокуоннайынан билиннэ.
Түөкүттэр Энергосбыт, Росфинмониторинг, судаарыстыбаннай өҥөлөр порталларын үлэһиттэрин аатынан эрийэн, Дьокуускай куорат олохтоох дьахтарын албыннаабыттар. Эмсэҕэлээччи угаайыга киирэн, хас да төгүллээн араас суумаларынан харчытын билбэт баан счеттарыгар ыыппыт, уопсайа 12 мөлүйүөн 662 тыһыынчаҕа албыннаппыт.
