Бу күннэргэ Горнай улууһун В.Д.Лонгинов аатынан Атамай агрооскуолатыгар сылын ахсын ыытыллар оҕолор биисинэс бырайыактарын өйүүр сыаллаах «Стартап-2025» тэрээһин үрдүк таһымҥа ыытылынна.
Күрэххэ оҕолор бырайыактарын өйүү нэһилиэк баһылыга Айсен Павлов, нэһилиэк урбаанньыттара Алексей Петров, Саргылаана Ефремова, Анатолий Попов, Ольга, Керим Яковлевтар, Юлия Филиппова муһуннулар.
Күрэскэ уопсайа 18 саҥа биисинэс -бырайыактаах биирдиилээн оҕолор, хамаандалар, кылаас кэллэктииптэрэ кытыннылар.
Түмүккэ ыалдьыттар сөбүлээбит биисинэс -бырайыактарыгар өйөбүллэрин биллэрэн харчынан сэртипикээттэри туттардылар, уопсайа 55 000 солк. суммалаах өйөбүлү оҥордулар. Ону тэҥэ, улахан оборудование ылыыга диэн Тимченко пуондатыттан уопсайа 180 000 солк. өйөбүл сэртипикээттэр туттарылыннылар. Ол курдук, 100 % кыттааччы бырайыага үбүлэннэ.
Бастыҥ биисинэстэр ааттаннылар: «Дьиэ кэргэн бастыҥ биисинэһэ» — Сайнаара Павлова, Агнесса Габышева; «Бастыҥ тус биисинэс -бырайыак» — Стасик Ефремов; «Бастыҥ хамаанда биисинэһэ» — 7-с кылаас кэлэктиибэ.
Сылын ахсын оҕо көҕүлээһиннэрин өйүүр, сайдыыга кынаттыыр, сирдиир үтүө дьоммутугар улахан махталбытын биллэрэбит, «Оҕолор көҕүлээһиннэрин инвестора» буоларгытынан киэн туттабыт.
Өссө даҕаны өр сылларга, бу курдук, оҕо сайдарын туһугар, нэһилиэкпит инники сайдыытын түстээн тэҥҥэ үлэлиэхпит диэн эрэнэбит.
