Бэҕээһиҥҥэттэн ХИФУ устудьуоннар көҕүлээһиннэрин киинигэр «Саха буолан сандаар, киһи буолан килбэй!» девиһинэн XII саха култууратын нэдиэлэтэ саҕаланна.
Алтынньы 31 күнүгэр диэри устудьуоннар уонна преподователлэр баай саха култууратын эйгэтигэр киириэхтэрэ.
Култуура уонна духуобунай сайдыы миниистирэ Афанасий Ноев: “Үнүбэрситиэт иһигэр маннык нэдиэлэ 12 сылтан ордук ыытыллар, хотугулуу-илиҥҥи федеральнай үнүбэрситиэт саха норуотун култуурата систиэмэлээх үлэни ыытарын көрдөрөр. Арассыыйа күүһэ – кини элбэх норуотугар уонна элбэх тылыгар. Аныгыскы сыл, тэрээһини бииргэ ыытыахпыт, атын үөрэх тэрилтэлэрин кытыннарыахпыт, төрүт тылбыт салгыы сайдарыгар күүспүтүн түмүөхпүт диэн эрэнэбин”, - диэн эттэ.
Бырайыак култуурабыт төрүт төрдө барамматыгар, уратыбытын биллэрэргэ уонна айар үлэ уопутун атастаһыыга сүдү суолталаах былаһаакка буолла.
