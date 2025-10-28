Алта хонуктаах үлэ нэдиэлэтэ салҕанар. Арассыыйа олохтоохторо алтынньы 27 күнүттэн сэтинньи 1 күнүгэр диэри үлэлэригэр тиэтэйиэхтэрэ. Бу Норуоттар сомоҕолоһууларын күнүнэн сынньалаҥ көһөн биэрбититтэн тутулуктаах.
Сэтинньи 1 күнүгэр түбэһэр үлэ күнэ биир чаас кылгатыллыбыт буолуо. Ол кэннэ үс күннээх өрөбүл күн саҕаланыа: сэтинньи 2, 3 уонна 4 күннэрэ.
Быйылгы Норуоттар сомоҕолоһууларын күнэ нэдиэлэ иккис күнүгэр түбэһэр. Онон сэтинньи 1 күнүнээҕи субуота сэтинньи 3 күнүгэр, бэнидиэнньиккэ көһөр.
Нэдиэлэҕэ биэс күннээх үлэлиир үлэһиттэр хамнастарын ааҕыытыгар уларыйыылар киирбэттэр, акылааты хаттаан ааҕар ирдэммэт.
Сонун төрдө: Российская газета
Хаартыска: Галина Матвеева