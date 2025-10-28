Аныгы кэмҥэ Сахабыт сирин олохтоохторо фэн-шуй үөрэҕин сэҥээрэллэрэ улаатта. Бу үөрэх биир саамай биллэр уонна толорорго судургу ньымата – киирэр ааны сууйуу. Өскөтүн киирэр ааҥҥын сөптөөх күҥҥэ сууйдаххына, быылын соттоххуна дьиэҕэр байылыат олох, үп-харчы киирэр диэн эрэнэллэр. Ол эрээри, ханнык күҥҥэ сууйаргыттан күүскэ тутулуктаах эбит. Хас биирдии ыйга атын атын күннэр түбэһэллэр.
Кэлэр сэтинньи ыйга хаһан ааннарбытын сууйабыт? 2025 сыл сэтинньи 10, 16, 18, 21, 22, 28, 30 күннэригэр киирэр ааҥҥыт сууйулларыгар саамай табыгастаах кэм.
Хайдах сөпкө сууйабыт, сотобут?
-- Күн устата хаһан баҕарар сууйар табыгастаах;
-- Аан биир да икки да өттүттэн сотон ааспытын тэҥ суолталаах;
-- Кылыгырас ыраас уунан эбэтэр сууйарга аналлаах анал сириэстибэлэри, тууһу туһаныахха сөп;
-- Судургутук кураанах тирээпкэн сотуохха эмиэ сөп.
Сонун төрдө: “Дьылҕаны уонна табыллыыны салайыы” тэлэгэрээм-ханаал