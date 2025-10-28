Алтынньы 24 күнүгэрИл Дархан Айсен Николаев норуот уһулуччулаах маастара, Саха сирин уонна Таатта улууһун бочуоттаах гражданина Борис Неустроев-Мандар Уус 80 сааһыгар анаммыт «Мандар Уус суола» хартыынанан оҥоһуллубут көбүөрдэри атыылааһыҥҥа аахсыйа ыытылларын иһитиннэрдэ.
Атыыттан киирбит үп барыта Таатта улууһун Баайаҕа сэлиэнньэтигэр «Мандар Уус» этнологическай түмэл комплексын тутууга ыытыллыаҕа. «Маннык көбүөрү атыыласпыттартан биирдэстэринэн буолбуппуттан уонна түмэл улахан эйгэтин тэрийэргэ тус кылааппын киллэрбиппиттэн үөрэбин», - диэн бэлиэтээтэ.
Санатар буоллахха, Мандар Уус 80 сааһын туолла. «Борис Федорович - саха төрүт үгэһэ, култуурата, эйгэтэ тирэхтээх буоларыгар олоҕун бүтүннүү анаабыт ытык киһибит. Кини көнө-сэмэй майгыта, дириҥ билиитэ биһиэхэ бука барыбытыгар үтүө холобур буолар», – диэн Айсен Сергеевич эҕэрдэ тылыгар бэлиэтээбитэ.
Сонун төрдө: Афанасий Ноев