2025 сылга бэриллибит массыына нүөмэрдэригэр Арассыыйа былааҕын ойуута суох буоллаҕына, ыстараап төлөнөр буолла. Ол эрээри, 2025 сыл тохсунньу 1 күнүгэр диэри бэриллибит нүөмэрдэргэ бу нуорма туттуллубат.
Ол курдук, маннык нүөмэрдээх айаннаатахха, ыстандаарка сөп түбэспэт нүөмэрдээх массыынаны ыытыыга кэһии буолар. Суоппар Арассыыйа административнай быраабы кэһии кодексын 1 чааһын 12.2 ыстатыйатынан эппиэтинэскэ тардыллыан сөп, уонна 500 солкуобайга ыстарааптанар, эбэтэр сэрэтии ылар.
Санатан эттэххэ, 2025 сылтан “Тырааныспары бэлиэтиир судаарыстыбаннай знактар. Тииптэр уонна сүрүн кээмэйдэр. Тиэхиньиичэскэй ирдэбиллэр” диэн саҥа ГОСТ олоххо киирбитэ. Докумуоҥҥа олоҕуран, массыына нүөмэрдэригэр Арассыыйа былааҕын ойуута баар буолуохтаах. Маннык саҥа нүөмэргэ ирдэбил тырааныспар саҥа бэлиэтэниитигэр, эбэтэр бэлиэтэниини хаттаан ааһыытыгар тутуһуллуохтаах.
Саҥа нуорма 2025 сыл тохсунньу 1 күнүгэр диэри бэлиэтэниини ааспыт массыыналары хаарыйбат. Өскөтүн массыына сыл саҕаланыытыгар нүөмэрин ылбыт, ол кэмнээҕи ыстандаарка сөп түбэһэр буоллаҕына, кэһиинэн ааҕыллыбат. Суоппары эппиэтинэскэ тардыбаттар.
Сонун төрдө уонна хаартыска: ТАСС.