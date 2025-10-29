Өлүөнэ өрүһү туоруур кыһыҥҥы суоллары оҥорууга бэлэмнэнии түмүктэнэн эрэр. Бэдэрээччиттэр киирии сирдэргэ үлэлэрин түмүктээн, тырааныспар куттала суох айанныырыгар инфраструктураны оҥороллор.
Кыһыҥҥы суоллары оҥоруу Дьокуускайга (Хатаһынан уонна Хаҥалаһынан), Мэҥэ Хаҥаласка (Павловскайынан) уонна Уус Алдаҥҥа (Суоттунан) бара турар.
Өлүөнэ өрүс хаҥас биэрэгэр “Мехдострой” хампаанньа 4,5 килэмиэтир усталаах туоруур сиргэ суоллары бэлэмнээбит, сиринэн учаастактары дэксилээбит, суол бэлиэлэрин туруортаабыт.
Уҥа биэрэккэ “СУ-77” ХЭТ бэдэрээччиттиир. Кыһыҥҥы суолу оҥорууга биэрэккэ үлэлэри түмүктээн эрэр, ыйааһыны хонтуруоллуур пуун былаһааккатын бэлэмнээбит.
Уос Кумах арыыга өрүһүнэн муус суолу анньааһын үлэлэрэ ыытыллар, кумахтаах сирдэринэн уу кутан кытаатыннараллар. Маны сэргэ, бу бэдэрээччит Уус Алдан улууһун “Бороҕон” массыына суолунан Өлүөнэ өрүһү туоруур сирдэргэ киириилэри оҥорор.
Муус суол арыллыытын кыраапыга:
Үс туоннаҕа диэри – 2025 сыл ахсынньы иккис дэкээдэтигэр;
20-30 туонналаах тырааныспарка – 2025 сыл ахсынньы үһүс дэкээдэтэ;
40 туоннаттан үрдүк ыйааһыннаах тырааныспарка – 2026 сыл тохсунньу үһүс дэкээдэтэ.
Кыһыҥҥы суол арыллыытын кыраапыга күн дьыл туругуттан, муус халыҥыттан учуоттанан халбарыйыан, уларыйыан сөп.
Суоппардары ситэ тоҥо илик мууска киирэргититтэн туттунаргытыгар, өрүһүнэн суол арыллыытын күүтэргитигэр ыҥыраллар.
Сонун төрдө уонна хаартыскалар: СӨ массыына суолларын управлениетын саайтыттан