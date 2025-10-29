Мииринэй куорат борокуратуурата анал байыаннай дьайыы кыттыылааҕар дьиэтин быраабыгар кэһии тахсыбытын бэрэбиэркэлээтэ.
Бэрэбиэркэ быһаарбытынан, эмсэҕэлээччи 2014 сыллаахха бас билэр кыбартыырата уокка былдьаммыт, ол эрээри кинини элбэх кыбартыыралаах дьиэттэн көһөрүү бырагырааматыгар киллэрбэтэхтэр, оттон дьиэтин көтүрбүттэр.
Олохтоох дьаһалта сокуоҥҥа олоҕуран оҥоһуллуохтаах хамсаныылары оҥорботох. Олорор дьиэни ылыы туһунан быһаарыы таһаарбатах, хоромньуну сыаналааһыны ыыппатах, сөбүлэҥ түһэриллибитэх, көһөрүү бырагырааматыгар докумуоннары ылбатах.
Онон сиэттэрэн, борокуруор искатынан эр киһи туһатыгар муниципалитеттан 4,2 мөлүйүөн солкуобайтан тахса суумалаах харчынан толуйуу туһунан суукка дьыала барбыт.
Суут быһаарыытын толоруу куорат борокуратууратын хонтуруолугар турар.
Сонун төрдө: СӨ борокуратуурата.