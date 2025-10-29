Чэпчэтиилээх ипэтиэкэ көмөтүнэн олорор усулуобуйаларын Саха сирин 4 тыһыынча кэриҥэ дьиэ кэргэнэ тупсарда.
2025 сылга Саха сиригэр 3865 чэпчэтиилээх ипэти’кэ бэриллибит. “Уһук Илиҥҥи уонна Аартыка ипэтикэтэ” бырагыраама чэрчитинэн бэриллибит суума – 23,5 млрд. солкуобайга тэҥнэспит. Дойдубут бэрэсидьиэнэ Владимир Путин көҕүлээһининэн киирбит судаарыстыбаннай өйөбүл миэрэтэ дьиэ-уот быһаарыытын боппуруоһугар сүрүн үнүстүрүмүөн буолар.
Бырагыраама саҕаланыаҕыттан Саха сирин олохтоохторуттан уопсайа 118 119 сайаапка киирбит. Олортон 58 999 сайаапка сөбүлэҥнэммит, бу уопсай ахсаантан 53,53% тэҥнэһэр. Түмүгэр 164,2 млрд.солк. суумалаах 31 263 ипэтиэкэҕэ кирэдьиит бэриллибит.
Кирэдьиити сүрүннээн кэтэх дьиэ тутуутугар ылаллар. Бырагыраама үлэлиэҕиттэн бу салааҕа 49,7 млрд. суумалаах 8 840 кирэдьиит бэриллибит. Олортон аҥаардас быйыл 5,4 млрд. солкуобайдаах 750 кирэдьиит.
Санатан эттэххэ, дойдубут бэрэсидьиэнэ Владимир Путин көҕүлээһининэн Уһук Илиҥҥи ипэтиэкэ бырагыраамата 2019 сылтан, оттон Аартыкатааҕы – 2023 сылтан үлэлиир. Быйылгыттан бырагыраама “Уһук Илиҥҥи уонна Аартыкатааҕы ипэтиэкэ" диэн ааттаах.
