Кэлэр сэттиэлэҕэ, сэтинньи 5 күнүгэр, Өрөспүүбүлүкэ болуоссатыгар саҥа дьыллааҕы харыйаны туруоран саҕалыахтара. Ол туһунан Эксплуатационнай-техническэй хааччыйыы сулууспатын салайааччыта Александр Трофимов иһитиннэрдэ.
Кини этэринэн, харыйаны туруоруу ахсынньы 1 күнүгэр диэри бүтүөхтээх. Ону сэргэ Ленин пааматынньыгын биир өттүгэр уоттаах муус оҥоһугу, оттон биир өттүгэр сыыр туруоруохтара. Харыйа уотун уматыы үгэс курдук «Кыһын Саха сириттэн саҕаланар» бэстибээли арыйыа.
Манна даҕатан эттэххэ, билиҥҥи балаһыанньаҕа судаарыстыбаннай былаас уорганнарын үлэһиттэригэр саҥа дьыллааҕы бырааһынньыктары ыыппаттарыгар ыҥыраллар. Оҕолорго аналлаах тэрээһиннэргэ туох даҕаны хааччах суох.
