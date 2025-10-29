Бүгүн, алтынньы 29 күнүгэр, мөлүйүөнүнэн ыччаты күүрээннээх үлэнэн олоххо сирдээбит, ньыгыл санаалаах буолууга түмпүт, Ыччат Бүтүн сойуустааҕы Ленинскэй коммунистическай сойууһун (Хомсомуол) күнэ бэлиэтэннэ. Үөрүүлээх күн Сахабыт сирин араас муннугар бииртэн-биир интэриэһинэй тэрээһиннэр ыытылыннылар, аҕам саастаах дьону түмтэлэр. Биир оннук тэрээһининэн Дьокуускай куорат “Сэргэлээх уоттара” култуура киинигэр “Эн хомсомуол – мин дьолум” ырыа-үҥкүү ылбаҕай киэһэтэ буолла.
Кэнсиэргэ кэлбит аҕам саастаахтарга кырдьык даҕаны ааспыты аҕыннарар, умнулла быһыытыйбыты санатар кэрэ киэһэ буолла. Култуурунай киин маҥнайгы этээһигэр өрөспүүбүлүкэҕэ биллэр коллекционердар бэртээхэй быыстапкаларын тэрийбиттэр. Аккырыыккалар, кэмбиэрдэр, значоктар, ааспыт кэмнээҕи таҥас-сап, туттар мал-сал ааспыт кэм кэрэһиттэрэ буолан турдулар.
Оттон иккис этээскэ кырдьаҕастарга анаан байаанынан үҥкүү-битии тэрилиннэ. Полька, полонез онтон да атын үкүүлэргэ ыалдьыттар эргийдилэр.
Оттон биэс чааска кэнсиэрбит саҕаланна. Бииртэн биир чаҕылхай артыыс, ылбаҕай ырыа, эрчимнээх үҥкүү! Саала иһэ ытыс тыаһынан ньиргийэн олорор! Байаанынан доҕуһуоллаах ырыаларга тэҥҥэ ыллаһыы, артыыстары кытары тэҥҥэ үҥкүүлээһии манна баар буолла!
Төһө даҕаны бириэмэ аастар, хомсомуол өрүү эдэр эрчимнээх, олоххо актыыбынай көрүүлээх, дойдубут сайдыытыгар сүдү кылааттаах диэх курдук. Хомсомуол күнүн суолтата суураллыбат диэн өссө биирдэ мустубуттар дакаастаатылар.