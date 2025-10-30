Судаарыстыбаннай Дуума бэрэссэдээтэлэ Вячеслав Володин пленарнай мунньах кэмигэр иноагеннар биэнсийэлэрин анал счеттарга түһэрэргэ эттэ.
“Биһиэхэ туох, хайдах турарый? Дойдубутун таҥнарбыт киһи Париж, эбэтэр атын Европа куоратын устун сылдьар, оттон биэнсийэтин Арассыыйаттан ылар. Маннык табыллыбат, анал счеттары арыйыахха”, - диэн этии киллэрдэ.
“Иноагеннар тас дойдулартан үбүлэнэллэр, ол дойдулар араас структураларын кытары үлэлэһэллэр, дойдубут интэриэстэрин таҥнарарга араас дьайыылары оҥороллор. Кинилэр биэнсийэлэрин ылыахтарын баҕарар буоллахтарына, Арассыыйаҕа төттөрү көһөн кэллиннэр. Онтон салгыы биэнсийэ наада буолара да саарбахтаах. Кинилэри “күүтэр сирдэргэ” босхо аһылыгынан хааччыллыы баар”, - диэн туран, тус кэмитиэккэ этиини үөрэтэллэригэр, сокуоҥҥа уларытыылары киллэрэллэригэр сорудахтаата.
Алтынньы 26 күнүттэн иноагеннар дьайыыларын бэрээдэгин тутуһууга эппиэтинэһи күүһүрдүбүттэрэ. Кинилэр быраабы кэстэхтэринэ, эбэтэр буруйу хаттаан оҥордохторуна икки сылга диэри көҥүллэрэ быһыллыан сөп.
Сонун төрдө уонна хаартыска: РИА новости.