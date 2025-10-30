Дьокуускай куорат 89 №-дээх “Парус” уһуйаана олохтоох көҕүлээһиннэри өйүүр бырагыраамаҕа кыттарга бэлэмнэнэр. Быйыл “Монтессори эйгэтэ” диэн кырачаан киһини сайыннарар зуоналары оҥорор бырайыагы таллылар.
Уһуйаан иитээччилэрэ бу ааспыт 40-тан тахса сыл устата оҕо иитиитигэр саҥаттан саҥа сүүрээннэри киллэрэллэр. Быйылгыттан уһуйааҥҥа икки саастарыттан оҕону көрөр группа арылынна. Кырачааннар уһуйааҥҥа түргэнник үөрэнэллэригэр, доруобуйаларыгар хааччахтаах оҕолор сайдыылара тэтимирэригэр, хас биирдии оҕо талаана арылларыгар “Монтессори эйгэтэ” туһалаах буолара саарбахтаммат диэн уһуйаан сэбиэдиссэйэ, РФ уопсай үөрэхтээһинин бочуоттаах үлэһитэ Полина Филиппова санаатын үллэстэр.
Бырайыак быһыытынан “Монтессори эйгэтэ” түөрт сүрүн зуонаҕа арахсыа: күннээҕи олох, сенсорнай сайдыы, эт-хаан чэбдигириитэ уонна үөрэхтээһин. Үөрэхтээһин саҥа ньымаларын туһанан, хас биирдии оҕоҕо билиини ылыы табыгастаах уонна умсулҕаннаах буоларын ситиһиэхтэрэ.
“Парус” уһуйааҥҥа өссө үрдүк ситиһиилэри, махталлаах иитиллээччилэри баҕарабыт.
Манна даҕатан эттэххэ, «Парус» уһуйаан Дьокуускай куорат биир айымньылаахтык-таһаарыылаахтык үлэлиир оҕо тэрилтэтинэн биллэр. Элбэх куонкурустарга, бэстибээллэргэ, күрэхтэһиилэргэ көхтөөхтүк кытталлар. Ол курдук, 2019 сыллаахха Бүтүн Арассыыйатааҕы «Холобурга сылдьар уһуйаан» көрүү-куонкуруска лауреат аатын ылбыттара.
2020 сыллаахха Бүтүн Арассыыйатааҕы «Оскуола иннинээҕи иитэр-үөрэтэр тэрилтэни салайыы бастыҥ быраактыката» диэн аһаҕас күрэххэ лауреат буолбуттара. 2022 сыллаахха «Бүтүн Арассыыйатааҕы былаһаакка: куораттар хардарыта үөрэтиһиилэрэ. Москуба» бырайыакка оҕолору саахымакка үөрэтэр, дьарыктыыр уопуттарын сырдаппыттара. 2023 сыллаахха Грознай куоракка ыытыллыбыт «Култуураны харыстыыбыт – омукпутун харыстыыбыт» диэн кэмпириэнсийэҕэ «Хас биирдии оҕо талааннаах-дьоҕурдаах» бырайыактара дьон болҕомтотун тардыбыта. Былырыын Казань судаарыстыбаннай үнүбэрситиэтэ тэрийбит куонкуруһугар доруобуйаларыгар ментальнай кэһиилээх оҕолору иитэр-үөрэтэр методическай матырыйаалларбытынан бастаабыттара.
Быйыл өрөспүүбүлүкэтээҕи «Үлэ киһитэ – 2025» бириэмийэнэн “Парус” үлэһитэ Татьяна Платонова бэлиэтэммитэ.