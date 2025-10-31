СӨ доруобуйатын харыстабылын министиэристибэтэ оҕолору көрөргө саҥа быраабылалары киллэрдэ. Докумуон балаҕан ыйыттан күүһүгэр киирбитэ.
Саҥа ирдэбилинэн акушер-гинеколог уонна уролог-андролог исписэлиистэр консультациялара оҕо 6 сааһыттан булгуччу буолуо. Оттон 13 саастарыттан сыл аайы көрдөрүөхтэрэ.
Биир ыйдаах оҕону педиатры таһынан, хирург уонна офтальмолог быраас көрүө. Үс ыйыгар невролог, биир сааһыгар стоматолог эбиллиэ. Оттон аналиһы ылыыга хааҥҥа холестерин көрдөрүүтүн эмиэ бэрибиэркэлиир буолуохтара.
Сонун төрдө уонна хаартыска: "Саха" НКИХ