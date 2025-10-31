Дьокуускай куорат 3-с нүөмэрдээх полиция отделыгар олохтоох дьахтар сайабылынньа киллэрбит. Кини кэпсээбитинэн, куорат түүҥҥү баарыгар киниттэн 131 тыһыынча солкуобайы уорбуттар.
Холуобунай ирдэбил үлэһиттэрэ ыыппыт суһал-ирдиир тэрээһиннэрин түмүгэр, уорууну баарга сынньанааччы оҥорбута биллибит. Бу Ньурба улууһуттан төрүттээх 23 саастаах эр киһи эбит.
Быһаарыллыбытынан, сайабылыанньа түһэрбит дьахтар бу күн харчы устубут уонна мал-сал атыылаһарга былааннаммыт. Дьүөгэтэ киэһэлик түүҥҥү сынньалаҥ киинигэр күүлэйдииргэ этии киллэрбитин сөпсөспүт. Баарга олорон эр киһилиин билсибит. Онтуката дьахтар кылгас кэмҥэ тэйбитин мүччү гыммакка, суумкатыттан харчыны уоран баран суола сойбут.
Уоруллубут харчынан такситын төлөммүт, саунаҕа сууммут, арыгы атыыласпыт, тото-хана аһаабыт. Онон тутуллубутун кэннэ, харчы сорох эрэ чааһа эмсэҕэлээччигэ төннөрүллүбүт.
Холуобунай кодекс 2-с чааһын 158 ыстатыйатынан “Уорууга” холуобунай дьыала көбүтүлүннэ.
Сонун төрдө: СӨ ис дьыалаҕа министиэристибэтин пресс-сулууспата.