Сэтинньи 27-28 күннэригэр Дьокуускай куоракка “Сыыппара алмааһа” IV федеральнай таһымнаах пуорум тэриллиэ. Тэрээһиҥҥэ бэлэмнэнии мунньаҕын Ил Дархан Айсен Николаев ыытта.
“Сыыппара алмааһа” IV федеральнай таһымнаах пуоруму үрдүк таһымҥа ыытарга Асйен Николаев сорудахтаата. Быйыл федеральнай салайааччылар, дойду бастыҥ ИТ-испэсэлиистиэрэ, эспиэрдэр, ыҥырыылаах ыалдьыттар, спикэрдэр Уһук Илини сайыннарыы тула кэпсэтиэхтэрэ. Сүрүн сыал – сыыппара эйгэтин сайыннарыы нөҥүө олох хаачыстыбатын тупсарыы, инники күөҥҥэ сылдьар технологиялары билиһиннэрии.
Ил Дархан иһитиннэрбитинэн, стратегическай сессиялар алта тректарынан барыахтара. Пуорумҥа Аартыканы национальнай сибээс ситимнэригэр холбооһун боппуруостарын, өрөсүүрсэлэри салайыыга аныгы технологиялары киллэрии, БАС саҥа салааларын тобулан олох хаачыстыбатын тупсарыы, экэниэмикэни сайыннарыы.
