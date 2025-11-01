“Якутия” авиа-хампаанньа сэтинньи 1 күнүттэн 3 күнүгэр диэри чэпчэтиилээх сыанаҕа билиэттэри атыылыа.
Анал сыана 2025 сыл сэтинньи 1 күнүттэн ахсынньы 14 күнүгэр диэри уонна 2026 сыл тохсунньу 19 күнүттэн кулун тутар 28 күнүгэр диэри рейстэргэ олохтонуо.
Миэстэ ахсаана хааччахтаах. Акция 12 саастарыттан үөһээ саастаах пассажирдарга аналлаах. Чэпчэтии, субсидиялаах көтүүлэртэн ураты, бары тарыыптары хабар.
30% чэпчэтиилээх билиэттэри “Якутия” авиа-хампаанньа саайтыттан, билиэттэри атыылыыр каассалартан атыылаһыахха сөп.
Үөскээбит боппуруостары быһаарсарга атыы киинин төлөпүөнэ: 8 800 700 21 90 .
Хаартыска уонна сонун төрдө: “Якутия” АХ.