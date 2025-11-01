“Интерфакс” иһитинэрэринэн, 2026 сыл олунньу 1 күнүттэн биир дьиэ кэргэн икки төгүл чэпчэтиилээх ипэтиэкэни ылара тохтуо.
“Дьиэ кэргэн ипэтиэкэтин” бырагырааматыгар киирэр уларыйыыларынан, кэргэнниилэр кирэдьииккэ иккиэн сойуом ылааччы буолуохтаахтар. Маныаха, ойоҕо эбэтэр эрэ РФ кырасданыына буолбатах эрэ буоллаҕына, ипэтиэкэ дуогабарыгар киирсибэт. Билигин кэргэнниилэр тус-туспа бэйэлэрин ааттарыгар икки ипэтиэкэни ылар кыахтаахтар.
Үп министиэристибэтэ быһаарбытынан, кэргэнниилэр кирэдьиит ылалларыгар дохуоттара тиийбэт буоллаҕына, үһүс дьону көмөҕө ыҥырар кыахтаахтар.
“Маннык миэрэ өйөбүл сиэрдээх буолуутун мэктиэлиир. Дьиҥ чахчы олорор усулуобуйаларын тупсарар сыаллаах дьиэ кэргэттэргэ өйөбүл олохтонуохтаах”, - диэн быһаардылар.
“Дьиэ кэргэн ипэтиэкэтэ” бырагырааманан 7 саастарыгар диэри оҕолоох ыаллар, инбэлиит-оҕолоохтор, икки сокуоннай саастарын туолу илик оҕолоох дьиэ кэргэн, 50 тыһыынчаҕа диэри нэһилиэнньэлээх куораттарга, тутууга кыра тэтимнээх эрэгийиэннэргэ туһаналлар. Ыстаапканан бырыһыан алтаҕа тэҥнэһэр.
Сонун төрдө уонна хаартыска: INTERFAX.RU