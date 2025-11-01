Алтынньы 31 күнүгэр, Нам улууһун Ытык киһитэ, судаарыстыбаннай диэйэтэл, СӨ норуотун хаһаайыстыбатын үтүөлээх үлэһитэ, Максим Аммосов аатынан СӨ Судаарыстыбаннай бириэмийэтин лауреата, СӨ бочуоттаах олохтооҕо, судаарыстыбаннай сулууспа бэтэрээнэ Егор Михайлович Ларионов 85 сааһын көрсө тэрээһиннэр буоллулар.
Ол курдук, И.Е. Винокуров аатынан Намнааҕы педагогическай кэллиэс актыбыыстара, эдэр уһуйааччылара Егор Михайлович Ларионовы кытта көрүстүлэр. Егор Михайлович тылын-өһүн, тус санаатын иһиттилэр, ыйытык биэрэн хоруй ыллылар. Устудьуоннар уһуйааччыларын кытта Егор Михайловиһы эҕэрдэлээн туран, үөрэх кыһатын үбүлүөйдээх сылыгар тахсыбыт кинигэлэрин уонна устудьуоннар бэйэлэрэ туойунан оҥорбут кытыан буруолатар, ыраастанар иһиттэрин бэлэх ууннулар.
Алексей Винокуров, Нам улууһун дьокутааттарын сэбиэтин бэрэссэдээтэлэ: “Араас таһымнаах мунньахтарга Егор Михайловичтыын элбэхтэ алтыспыт киһи буолабын. Егор Михайлович баай уопуттаах салайааччы буолан бүгүн киэҥ ис хоһоонноох кэпсэтии буолла. Кини сир баайын, Аартыка боппуруостарын таарыйда. Маны таһынан, Николай Якутскай “Көмүстээх үрүйэ” айымньытыгар сир баайын туһунан суруйбутун эттэ. Дойдугун харыстаа, таптаа диэн этиллэрин аҕынна. Оҕо сылдьан элбэхтэ аахпыт кэпсээммит. Ону тэҥэ, “Дьикти саас”, “Араҥ уонна таптал” айымньылары ааҕыҥ диэн сүбэлиибин эдэр оҕолорго. Норуот уһулуччулаах суруйаччыларын кинигэлэрэ буолаллар.
Егор Михайлович байыаннай дьайыы туһунан санаатын эттэ. Биһиги эбээлэрбит, эһээлэрбит Аҕа дойду сэриитигэр фашизмы утары охсуспуттарын курдук билигин биһиги норуоппут сырдык иһин киирсэ сылдьарын эттэ. Егор Михайлович киһи чөл олохтоох буоллаҕына олоххо тардыһыыта күүстээх буоларын оҕолорго тоһоҕолоон эттэ. Спорду өрө тутуҥ диэн ыҥырда.
Үгэскэ кубулуйбут «Ларионовские чтения» буолуохтара. Элбэх үөрэнээччи кыттаары бэлэмнэнэ сылдьар», - диэтэ.
Маны тэҥэ, Егор Михайлович Ларионов быйыл 85 сааһын туолар үбүлүөйүн чэрчитинэн, СӨ судаарыстыбаннаһын историятын түмэлигэр Хатырык нэһилиэгин кэнчээри ыччатын кытта көрсүһүү буолла. Тэрээһин биир дойдулаахпыт, биллиилээх бэлиитикэҕэ диэйэтэл М.К. Аммосов төрөөбүт түөлбэтигэр дириҥ ис хоһоонноохтук ыытылынна. Егор Михайлович санаатын үллэһиннэ, түмэл үлэһиттэригэр сүбэ-ама биэрдэ, мустубут оҕолорго алгыс тылын эттэ.
Көрсүһүүгэ Хамаҕатта нэһилиэгин Ытык киһитэ Николай Дмитриевич Захаров, Нам улууһун дьокутааттарын сэбиэтин бэрэссэдээтэлэ Алексей Иванович Винокуров, Хатырык нэһилиэгин баһылыга Артур Егорович Ноговицын, СӨ Судаарыстыбаннаһын историятын түмэлин салайааччыта Александр Васильевич Кириллин кыттыыны ыллылар.
Кинилэр Егор Михайлович Ларионовы кытта саха саарынын пааматынньыгар тыыннаах сибэкки дьөрбөтүн уурдулар, сүдү киһибитигэр Максим Кирович Аммосовка сүгүрүйэн аастылар.
Сонун төрдө уонна хаартыскалар: “Эҥсиэли” хаһыат саайта.