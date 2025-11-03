Сэтинньи 2 күнүттэн Саха сиригэр кыһыҥҥы кэмҥэ уу эбийиэктэригэр сэрэхтээх буолуу ыйа саҕаланна. Дьаһал дьон уонна тырааныспар муус анныгар былдьамматын, көҥүлэ суох сиринэн айан бобулларын сэрэтэр сыаллаах ыытыллар диэн ЫБММ Саха сиринээҕи салаата иһитиннэрэр.
Ый устата уу эбийиэктэригэр манааһын уонна мониторинг ыытыллыа. Иниспиэктэрдэр күн ахсын муус халыҥын кэмниэхтэрэ. Бу кэмҥэ көҥүлэ суох сирдэринэн тырааныспар мууска тахсыытын бэрэбиэркэлиэхтэрэ.
Маны сэргэ, тырааныспарка полиция сотрудниктарын, олохтоох бэйэни салайыныы уорганнарын, административнай хамыыһыйалары, баһаарынай, быыһыыр, уопсастыбаннай тэрилтэлэри, сонуну киэҥник тарҕатар сириэстибэлэри кытары үлэ ситимин олохтуохтара.
Иниспиэктэрдэ муус туругун уонна мууһунан суол арыллыытын болдьохторун туһунан нэһилиэнньэҕэ иһитиннэриилэри оҥороллор.
“Биир киһи мууска куттала суох сылдьарыгар ирдэнэр халыҥ – 15 см., мантан кыра буолуо суохтаах. Хаҥкынан хатааһылыырга – 25-тэн итэҕэһэ суох, оттон массыына сырыытыгар 35 см. муус халыҥа ирдэнэр” – диэн кыра уу суудуналарыгар судаарыстыбаннай иниспиэксийэ кылаабынай иниспиэктэрэ Аурика Смирнова иһитиннэрэр.
Хаартыска: ЫБММ Саха сиринээҕи салаата