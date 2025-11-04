“Туймаада эрэлэ” хор үһүс төгүлүн ыытыллар Уһук Илиҥҥи хорунан ырыа толоруутун олимпиадатыгар бочуоттаах үһүс миэстэни ылла. Олимпиада Владивосток куоракка сэтинньи 1 күнүгэр түмүктэннэ.
“Туймаада эрэллэрэ” хор “Оҕолор хордарын алын сүһүөҕэ” номинацияҕа дипломунан бэлиэтэннэ уонна үрүҥ көмүс мэтээлинэн наҕараадаланна. Кинилэр Дьокуускай куорат 1 №-дээх оҕо ускуустубатын оскуолатын иитиллээччилэрэ, салайааччылара Надежда Попова, концертмейстер – Ксения Шильникова.
Маны сэргэ, “Оҕолор вокальнай ансаамбыллара” номинацияҕа дипломунан уонна үрүҥ көмүс мэтээлинэн уолаттар “Северные орлята” ансаамбыллара бэлиэтэннэ.
Куонкуруска Арассыыйа 16 эрэгийиэнииттэн 93 кэллэктиип, маны сэргэ Кытай норуодунай өрөспүүбүлүкэтиттэн ансаамбыл кытынна. Уопсайа 2300-тэн тахса кыттааччы бэлиэтэннэ.
Манна даҕатан эттэххэ, дойдубут бэрэсидьиэнэ Владимир Путин көҕүлээһининэн киирбит “Култуура” национальнай бырайыак чэрчитинэн Сахабыт сиригэр оҕо ускуустубатын сайыннарыыга тиһиктээх үлэ ыытыллар.
Сонун төрдө уонна хаартыска: Вести Саха