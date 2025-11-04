Сэтинньи 24 күнүттэн нотариустар нэһилиэстибэ ылааччыларга кирэдьииккэ иэстэр тустарынан толору билиһиннэрэр буолуохтара. Билигин кинилэргэ оннук эбэһээтилистибэ суох.
Ол курдук, нэһилиэстибэ дьыалата арыллыбыт кэмиттэн үс хонук иһигэр нотариус кирэдьииттэр историяларын Киин испииһэктэриттэн (ЦККИ) иһитиннэриини ирдиэ. Манна нэһилиэстибэ хаалларбыт киһи кирэдьииккэ историятын, ол докумуоннара ханна харалла сытарын ирдиэ. Эппиэт тутуллубут кэмиттэн үс үлэ күнүн иһигэр кирэдьиит бюротуттан кирэдьииккэ отчуоту көрдүө.
Нотариат бу тэрилтэлэри кытары биир кэлим иһитиннэрэр систиэмэнэн үлэлэһиэ.
Итиннэ гынан нэһилиэстибэ ылааччы эрдэттэн нэһилиэстибэ биэрээччи кирэдьииттэрин, иэстэрин билиэ. Иһитиннэриилэри нотариус суругунан, электроннай буочтанан, эбэтэр тус бэйэтэ оҥоруо.
Билиҥҥитэ нотариуска маннык эбэһээтилистибэ суох. Ол эрэн, сайабылыанньаҕа олоҕуран кирэдьиит историятын көрдүүр бырааптаах.
Сонун төрдө уонна хаартыска: Консультант-плюс. Новости.