РФ тырааныспарка министиэристибэтэ оҕолоох пассажирдары кытары үлэлэһиигэ ыстандаартары олохтоото. Докумуоҥҥа олоҕуран, дьиэ кэргэн бииргэ сылдьарыгар табыгастаах эйгэ олохтонуохтаах. Эрэкэмэндээссийэлэртэн кылгастык билиһиннэрэбит.
Маҥнайгы ирдэбил судаарыстыбаннай уонна чааһынай тырааныспар хампаанньаларын, аэропортары, тимир суол уонна оптуобус вокзалларыгар хабар.
Манна оҕолоох дьиэ кэргэннэргэ анаан быраабылаларга уонна инструкцияларга уларытыылары киллэриэхтэрэ. Ол иһигэр, тырааныспар инфраструктуратыгар чугас парковкалары көрүөхтэрэ, таксилары уонна оптуобустары оҕо олбохторунан, бустердарынан хааччыйыахтара. Вокзалларга оҕо зоналарын, оонньуур былаһааккалары туруоруохтара. Үлэһиттэр оҕолоох дьиэ кэргэттэри кытары алтыһалларыгар анал үөрэхтэри ааһыахтара. Аэропортарга оҕолоох дьиэ кэргэттэри маҥнайгы уочаратынан аһардыахтара. Буойас вагоннарыгар оонньуур сирдэри, коляскалары, багааһы уурар анал миэстэлэри киллэриэхтэрэ.
Иккис ирдэбил, 100-тэн тахса үлэһиттээх тырааныспар салаатыгар сыһыаннаах. Үлэ биэрээччилэр оҕолоох үлэһиттэригэр табыгастаах усулуобуйа тэрийиэхтээхтэр. Холобур, каникуллар кэмнэригэр уоппускалары биэрии, алын кылааска үөрэнэр оҕолоохторго балаҕан ыйын 1 күнүгэр төлөнөр сынньалаҥ күнү олохтооһун о.д.а..
Арассыыйа тырааныспарка министиэристибэтин 2025 сыл алтынньы 24 күнүнээҕи АН-263-р нүөмэрдээх дьаһала.