Глобализация тылынан саҥарар үйэҕэ төрөөбүт норуоппут саҥатын-иҥэтин, тылын-өһүн хайдах харыстыахтаахпытый? Сылын аайы эбиллэ, үксүү турар араас омук тылыттан киирэр тиэрминнэри уонна саҥа тыллары бэйэбит тылбытынан солбуйарбыт, бастатан туран, кимиэхэ нааданый, иккиһинэн, туох туһалааҕый?
2023 сыллаахха өрөспүүбүлүкэбит Ил Дархана Айсен Сергеевич Николаев ыйааҕынан бырабыыталыстыба иһинэн тиэрмин анал хамыыһыйата тэриллибитэ. Салайааччынан бырабыыталыстыба бэрэссэдээтэлин солбуйааччыта Сергей Васильевич Местников анаммыта. Бу ааспыт икки аҥаар сыл иһигэр СӨ Тиэрмин хамыыһыйата 600-тэн тахса араас омук тылын сахалыы тылбаастаата, уонунан тэрилтэ анал аатын, аата суруллар ыйынньыгын сахалыы таба суруйарга көмөлөстө.
Тиэрмин хамыыһыйатыгар кимнээх үлэлииллэрий? Омуктан киирэр тыллары хайдах быһыылаахтык, туохха олоҕуран сахалыы тылбаастыыллар? Саҥа айыллыбыт тыллары хантан булан көрөбүт, кимнээх тарҕаталлар?
Бу туһунан “Саха Өрөспүүбүлүкэтин судаарыстыбаннай уонна дьиҥ таһымнаах тылларын харыстааһын уонна сайыннарыы” судаарыстыбаннай барыл өйөбүлүнэн тахсар “Кыым” норуот хаһыатын “ТЫЛ – ОХ” бырайыагын бастакы биэриитин биһиги “ВКонтакте” бөлөхпүтүгэр көрүҥ.
