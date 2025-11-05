Хас биирдии кырасданыын аатыгар 20 сим-каарта оҥоһуллуон сөп. Лимииттэн аһара бардахха -- сим-каарта блоктаныа. Маныаха тустаах сокуон күүһүгэр киирдэ диэн Судаарыстыбаннай Дуума саайта иһитиннэрэр.
Дойдубут кырасданыына бэйэтин аатыгар 20 сим-каарта оҥорторуон сөп. Оттон миграаҥҥа лимиит – 10-тан элбэх буолуо суохтаах.
Судаарыстыбаннай Дуума бэрэссэдээтэлэ Вячеслав Володин быһаарбытынан, маннык миэрэ кыраасданнары түөкүттэртэн, үпкэ-харчыга албыннатыыттан харыстыыр.
Кини бэлиэтээбитинэн, ааспыт ыйга Роскомнадзор бигэргэтиитинэн, сим-каарта ахсааныгар боруогу атыллааһын баара бэлиэтэммит. Ол курдук, 89 тыһыынча Арассыыйа абоненыгар 6,5 мөлүйүөн төлөпүөн нүөмэрэ оҥоһуллубут, маны сэргэ 37 тыһыынча миграннар ааттарыгар 757 тыһыынча сим-каарта.
Бу ый 1 күнүттэн мобильнай сибээс эпэрээтэрдэрэ бу нүөмэрдэргэ өҥөлөрү оҥорууну тохтоттулар.
Хас биирдии кырасданыын кини аатыгар хас сим-каарта оҥоһуллубутун “Госуслуги” портал нөҥүө билсиэн сөп.
2025 сыл устата түөкүттэртэн дьону-сэргэни харыстыырга туһуламмыт 10 федеральнай сокуон ылыллыбытын Вячеслав Володин этэр. Итиннэ гынан, сыл маҥнайгы аҥарыгар түөкүннээһин түбэлтэлэрэ лаппа аччаабыт. Ону генеральнай борокуратуура уонна ис дьыала министиэристибэтэ бигэргэтэр.
Сонун төрдө уонна хаартыска: Судаарыстыбаннай Дуума саайта.